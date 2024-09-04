Блискавичне вторгнення України в Росію не змінило хід війни, але політично мало значний вплив.

Політика Заходу дозволяє Україні вести війну, але не вигравати її чи виживати після неї. За словами президента Володимира Зеленського, вторгнення України до Росії мало на меті змусити Москву припинити агресію. Оглядач Le Monde Сільві Кауфманн пише, що цей трюк зруйнував уявлення про безвихідь, але не змінив хід війни.

Це був сюрприз літа. У похмурій і смертоносній війні, яка загрожувала зайти в глухий кут, українські війська 6 серпня розпочали операцію, якої ніхто, і тим більше російський агресор, не очікував: вторгнення на територію загарбника.

Здивований зухвалістю маневру, Кремль став свідком капітуляції сотень своїх призовників – принаймні тих, хто ще живий – які мали охороняти кордон, евакуювали 200 000 мирних жителів і спостерігали за просуванням української армії. Майже місяць потому київські війська все ще у Курській області, де контролюють близько 1200 квадратних кілометрів російської території.

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"Чи змінив цей переворот хід війни? Військово - ні. Водночас російські війська продовжували просуватися на схід України. Стратегічне місто Покровськ ось-ось впаде, його населення евакуюють. Фронт знову руйнується, ще швидше, ніж під Бахмутом і Авдіївкою", - пише Кауфманн.

Замість того, щоб розпочати повномасштабний контрнаступ, щоб відбити українське вторгнення, Володимир Путін віддав перевагу криваво помститися ракетним залпом по кількох українських містах.

Проте з політичного погляду наступ України має переваги. Після провалу контрнаступу у 2023 році, який був настільки широко розголошений, що росіяни мали достатньо часу, щоб підготуватися до нього, це несподіване вторгнення підвищило український моральний дух і розвіяло ідею повного глухого кута. Українська армія повернула ініціативу. Це ще раз виявило вразливі місця російської розвідки.

Наступ України також суперечить легенді про невичерпну російську силу. І хоча Києву байдуже до російських територій, захоплених його військами після 6 серпня, оскільки, на відміну від Росії, Україна не проводить загарбницьку стратегію, це завоювання все одно може мати вагу в переговорах.

Страх ескалації конфлікту

Президент Володимир Зеленський також навів дипломатичне обґрунтування вторгнення. Метою, як він заявив 27 серпня, було "змусити Росію припинити війну". Не вперше український лідер порушує тему припинення конфлікту; він часто натякав на це в останні місяці, оскільки тиск на переговори також посилювався в дискусіях між західними експертами та дипломатами.

У есе журналу Internationale Politik Quarterly дві відомі німецькі дослідниці Клаудія Мейджор і Яна Пульєрін дають жахливу оцінку балансу сил, сприятливого для Росії після двох з половиною років повномасштабної війни. Така ситуація, зазначають вони, багато в чому пов'язана з неспроможністю країн-союзників надати Києву військову допомогу в необхідні терміни та обсяги.

"Тепер варто побоюватися, що підтримка не тільки не стагнує, а й зменшиться", - пишуть вони.

Вони зазначають, що хоча США та Німеччина погоджуються послабити Росію, вони не хочуть провокувати її поразку, оскільки вони одержимі страхом ескалації конфлікту. Передбачуваним результатом цього спостереження є те, що "Україна, швидше за все, буде змушена припинити війну на російських умовах – тобто, продиктований мир або капітуляція" та здати щонайменше 20% території України, яка зараз знаходиться під російською окупацією. Цей "найгірший сценарій" змусить Захід прийняти рішення про захисні заходи для решти 80% території України до її вступу до Європейського Союзу та НАТО.

Членство в НАТО

У суботу в Празі президент Фінляндії Александер Стубб нагадав на конференції Globsec з безпеки в Центральній Європі про умови, за яких його країна, захоплена Йосипом Сталіним у 1939 році, нарешті дала відсіч радянському агресору: пожертвувавши 10% своєї території в 1944 році. Тоді Фінляндія вибрала нейтралітет, гарантований своєю потужною національною обороною, доки російське вторгнення в Україну не спонукало її приєднатися до НАТО у 2023 році. Однак уявити собі таке рішення для України було б ілюзорією. Фінляндія та Швеція нарешті вирішили приєднатися до НАТО, оскільки розуміли, що експансіоністське божевілля Путіна не обмежиться Донбасом.

Також у Празі президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що вона переконана, що "повномасштабна війна Росії в Україні є для Європи поворотним пунктом, подібним до 1989 року. Ми живемо в іншому світі, і ми змушені переглянути нашу політику та цілі".

"Нехай її почують у Вашингтоні та Берліні! Ці два уряди, підтримуючи Київ, залишаються найбільш непокірними щодо того, щоб дозволити Україні завдати зброї ударів по російських цілях углиб країни та інтегрувати її в НАТО. Така політика дозволяє Україні вести війну, але не виграти її чи вижити після неї в стані безпеки", - пише Кауфманн.

"Щоб змусити Росію до миру, потрібні ефективні інструменти", - наполягав Зеленський.

Але Вашингтон все ще переживає невизначеність виборів 5 листопада. Берлін приголомшений підйомом ультраправих і проросійських лівих і дозволяє своєму міністру фінансів Крістіану Лінднеру приймати рішення про допомогу Україні. Франція без уряду вже не говорить про Україну. Мир, у короткостроковій перспективі, влаштував би всіх, але не варто повторювати помилок 2014 року.

Війна в Україні - Курська операція

В Курській області Росії відбуваються важливі стратегічні речі, які можуть переламати хід розв'язаної проти України війни, заявив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

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