Протягом двох тижнів інтенсивність ударів була високою по трьох областях.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що в липні російська окупаційна армія завдала по Україні ударів більш ніж вісьмома десятками різних ракет – їхня специфіка, а також інтенсивність цих ударів вказують на нарощування виробництва боєкомплекту в РФ.

Експерт проаналізував ракетні удари, які російські окупанти завдавали по Україні за два тижні липня 2024 року. За його словами, за цей період ворогом було використано:

22 ракети Х-101/555, з яких збито 19;

14 крилатих ракет морського базування "Калібр" (збито 11);

18 - Х-59/69 (збиті всі);

одна ракета Х-47М2 "Кинжал" (ліквідована).

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Також по Україні було запущено одну 3М22 "Циркон", дві Х-22, 13 ракет "Іскандер-М" (збито лише три), три "Іскандери-К" (збито один) та вісім "невстановлених засобів", з яких знищено три.

"Разом було задіяно 82 засоби враження, з яких було збито 56. При цьому найінтенсивніший день застосування ракетних засобів ураження був 8 липня, після чого в ніч на 12 липня російські окупаційні війська застосували 5 ракет Х-101/555 у комбінації з Shahed-131/ 136", - зазначає експерт.

Загалом, за його словами, це відповідає тактиці, яку зараз застосовує агресор.

"Це - завдання серйозного комбінованого удару приблизно раз на місяць, а потім, протягом всього місяця, завдання ударів вкрай обмеженим бойовим комплектом з періодичністю 2-5 днів. Усі інші епізоди - це поодинокі обстріли ракетами Х-59/69, 9М723 тощо", - додав аналітик.

Він звертає увагу на те, що за цей період найінтенсивнішим місцем одноразових ударів став Київ. Проте протягом першої половини липня інтенсивність ударів була високою по трьох областях – Дніпропетровській, Полтавській та Одеській.

"Тактика і інтенсивність, а також застосовуваний боєкомплект вказують на актуальність для Росії проблематики нарощування боєкомплекту та підвищення виробничих показників. Під це їй доводиться підлаштовуватись у рамках проведення ракетного терору України", — заявив Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини

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