Окупанти просунулися на Донбасі, - DeepState

Експерти підтвердили успіхи загарбників поблизу кількох наседених пунктів.

Російські окупанти мають деякі успіхи на фронті, зокрема на Донбасі.

Як повідомляє незалежна моніторингова група DeepState, підтверджено просування окупантів поблизу чотирьох населених пунктів.

"Ворог просунувся у Південному, біля Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки", - пише DeepState. Відео дня

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Як повідомляв УНІАН, раніше проєкт DeepState поширив інформацію, що російські окупаційні війська захопили Урожайне Донецької області.

Натомість український Генштаб заявив, що російські загарбники найпотужніше йдуть у штурм на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 40 штурмових дій в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

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