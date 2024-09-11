Серед втрат у техніці, зокрема 56 артсистем.

Війна в Україні триває, і чергова тисяча російських окупантів поповнила списки втрат ворожого загарбницького війська. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 628 тис. 930 (+1140 за добу) осіб.

У переліку втрат окупантів - 8 тис. 642 (+2) одиниці танків, 16 тис. 938 (+13) бойових броньованих машин, 17 тис. 936 (+56) артилерійських систем та 1 тис. 182 (+2) реактивні системи залпового вогню.

Також йдеться про 943 (+1) засоби протиповітряної оборони, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 14 тис. 990 (+57) безпілотників оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 591 крилату ракету.

Відео дня

Крім того, в цьому переліку 28 кораблів/катерів, підводний човен, 24 тис. 388 (+58) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3 тис. 59 (+6) одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки в Німеччині зазначив, що Росія значно збільшила можливості своєї оборонно-промислової бази з 2022 року.

Аналітики прогнозують, що виснаження запасів зброї та обладнання може не мати істотного впливу на майбутнє російське військове виробництво.

Вас також можуть зацікавити новини: