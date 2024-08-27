Також знищено минулої доби понад 30 танків та бронемашин, більше 50 артсистем, одну РСЗВ, 120 БПЛА тощо.

Бойові втрати російських окупаційних військ з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2024 року орієнтовно склали близько 610100 особового складу, в тому числі 1280 ворогів ліквідовано минулої доби. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Також зазначено, що від початку широкомасштабного вторгнення у ворога поменшало:

танків ‒ на 8563 одиниці (+12 знищено за минулу добу);

бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19) одиниць,

артилерійських систем – 17495 (+52),

РСЗВ – 1173 (+1),

засоби ППО ‒ 937 (+0),

літаків – 367 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 одиниць (+120),

кораблів /катерів ‒ 28 (+0),

підводних човнів - на 1 одиницю (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58),

спеціальної техніки ‒ на 2944 одиниць (+3).

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, Генштаб інформував, що ворог на всіх напрямках не припиняє спроби штурмів позицій українських захисників, задіює для цього значні сили. Незважаючи на це, наші воїни продовжують стримувати ворога та завдавати йому значних втрат.

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Найгарячішим напрямком на фронті залишається Покровський. Зокрема, за добу 25 серпня на фронті було зафіксовано 146 бойових зіткнень і третина з них припала на Покровський напрямок.

Так, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка. При цьому заззначається, що майже половина ворожих атак відбулася у районі Новоградівки.

Учора, згідно з інформацією Генштабу, окупанти ще більш активізувались на фронті.

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