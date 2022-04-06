На Донецькому та Луганському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на бойових діях в районах населених пунктів Попасна і Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь.

Російські загарбницькі війська намагаються закріпитись на адміністративних межах Херсонської області і прорвати оборону на Донецькому напрямку.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 18:00, оприлюдненій Міністерством оборони у соціальній мережі Facebook.

"Ворог продовжує підготовку до наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Російські окупанти здійснюють перегрупування військ та ведення розвідки, намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів в Південнобузькому операційному районі та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

"Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій з метою прориву оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. Також намагається взяти під повний контроль місто Маріуполь", - сказано у повідомленні.

На Донецькому та Луганському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на бойових діях в районах населених пунктів Попасна і Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Намагається покращити тактичне положення. Продовжує вогневий вплив на більшості напрямків.

Також противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретино, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар’їнка та Красногорівка.

В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєвєродонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав.

Продовжується штурм міста Маріуполь, при цьому противник активно застосовує авіацію.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле.

"В результаті наступальних дій підрозділів ЗСУ ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони України продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та звільняти від загарбника українські землі.

Вас також можуть зацікавити новини: