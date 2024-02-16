Наприкінці минулої доби протиповітряною обороною України було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Протягом доби Збройні сили України вдарили по понад десятку районів зосередження особового складу російських окупантів, а також, зокрема по пункту управління та складу боєприпасів ворога.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом минулої доби ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури", - зазначили у Генштабі.

Відео дня

Авіаційних ударів зазнали 28 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей, а під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів цих самих областей, а також Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, наприкінці минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділами ракетних військ було завдано ударів по пункту управління, трьох районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та радіолокаційній станції ворога.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби було ліквідовано ще 1 тис. 210 російських загарбників. Так, загальні втрати противника становлять тепер близько 400 тис. 300 осіб.

Крім того, ЗСУ знищили ще 39 бойових броньованих машин ворога, 23 танки, 21 артилерійську систему, чотири дрони оперативно-тактичного рівня, 13 крилатих ракет, 25 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також чотири одиниці спецтехніки.

Вас також можуть зацікавити новини: