Тільки в районі Авдіївки Силами оборони було відбито 14 ворожих атак.

Протягом доби, 12 лютого, на фронті відбулося 63 бойових зіткнення із противником. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На Лиманськомунапрямку було відбито атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. Там окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Там ворог намагався покращити своє тактичне положення за підтримки авіації. Успіху не мав.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки. Ще 4 атаки – в районах Тоненького, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там росіяни, за підтримки авіації, 25 разів намагалися покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку відбито атаку противника в районі західніше Новопокровки Запорізької області.

Водночас у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

Війна в Україні: ситуація на передовій

На Лиманському напрямку ситуація трохи спокійніша, ніж зазвичай. Швидше за все, ворог готується до нового, більш потужного наступу та накопичує сили, вважає начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади старший лейтенант Сергій Дібров.

Тим часом на лівобережжі Дніпра ворог не полишає спроб штурмувати позиції українських захисників, попри величезні втрати. Як наслідок – є випадки, коли ворожа група повертається зі штурму з втратами до 70% особового складу, розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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