Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Українські захисники відбили наступальні дії ворога на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Також противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На Куп’янському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти ведуть оборону. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Гута-Студенецька, Бучки та Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфине, Юнаківка Сумської області, а також Басове, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка Харківської області.

В Генштабі поінформували, що на Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

"На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Ямполівка Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження від танків та всього спектру артилерій, зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області", - мовиться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку, як йдеться у повідомленні, противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

"На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, а саме: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новоданилівка та Веселе Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе, Бургунка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Ситуація на фронті - що варто знати

Довгі місяці ворог завдає ударів та намагається наступати Бахмутському та Авдіївському напрямках, не втрачаючи надії на захоплення усієї Донецької області. Раніше в ГУР МО повідомляли, що військове командування РФ отримало доручення захопити Луганську і Донецьку області до березня.

Утім ці дії ворога продовжують закінчувати поразками і стрімкими втратами живої сили. Водночас окупанти брешуть про нібито успішний наступ у Запорізькій області. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що у такий спосіб окупанти вирішили відвернути увагу від своїх невдач під Бахмутом.

Також з'явилася інформація, що західні партнери закликають Україну переключити свою увагу з жорстоких багатомісячних боїв у Бахмуті на пріоритетний потенційний наступ на півдні.

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