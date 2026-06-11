Афіпський НПЗ і база морських дронів: Генштаб розкрив деталі нічних ударів по РФ і Криму

Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ.

Вчора та у ніч на 11 червня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових, логістичних та промислових об'єктів російських окупаційних військ.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил, Краснодарському краї РФ уражено нафтопереробний завод "Афіпський". За наявними даними підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.

Зазначається, що Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік. Завод виробляє дизельне пальне, бензини, мазут та інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення економіки та військової логістики держави-агресора.

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Також на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим уражено місце виробництва та спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі. Об'єкт використовувався для складання, оснащення та підготовки морських безекіпажних платформ, які залучаються противником для виконання завдань у Чорному морі.

Поміж іншим, у Криму уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Григорівка.

Окрім того, як поінформували в Генштабі, уражено пункти управління противника в районах Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового та Покровська на територіях Донецької та Луганської областей.

"Також завдано ураження пункту управління БпЛА противника в районі Новоандріївки Донецької області. У районі Довжанська на території Луганської області уражено район зосередження підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів. Крім того, у районі Авдіївки Донецької області уражено майстерню з виробництва та ремонту БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Удари по логістиці РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України завдали критичних уражень Чонгарському мосту, зруйнувавши його до рівня опор, а також знищили переїзд в Армянську.

Таким чином, Сили оборони взяли під вогневий контроль фактично всю логістику, яка у РФ проходила через так звану трасу "Новоросія". І це ускладнює постачання на територію тимчасово окупованого Криму.

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