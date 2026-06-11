Україна навчила світ знову вбивати: війна з Росією триває довше за Першу світову

Якщо під час Першої світової символом позиційного глухого кута став кулемет, то сьогодні цю роль відіграють безпілотники.

Повномасштабна війна Росії проти України подолала символічну межу – вона триває вже 1569 днів, перевищивши тривалість Першої світової війни. Експерти дедалі частіше проводять паралелі між двома конфліктами, зазначаючи, що, попри технологічну революцію, головні принципи війни залишилися незмінними, повідомляє The Telegraph.

Коли російські війська вторглися в Україну 24 лютого 2022 року, західні розвідки відводили Києву лічені дні. Ніхто не прогнозував, що бойові дії триватимуть понад чотири роки.

Колишній британський танковий командир і військовий аналітик Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що між сучасною війною та подіями 1914–1918 років існує чимало спільного.

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"Принципи війни в Україні такі самі, як і під час Першої світової. Змінилися лише способи ведення бою та деякі військові можливості. Суть усе одно полягає в домінуванні над противником", – зазначив він.

За оцінками експертів, Росія вже втратила близько 500 тисяч військових загиблими, ще приблизно 700 тисяч отримали поранення або зникли безвісти. Такі масштаби втрат не спостерігалися у більшості сучасних конфліктів.

Якщо під час Першої світової символом позиційного глухого кута став кулемет, то сьогодні цю роль відіграють безпілотники. Саме вони зробили відкритий маневр надзвичайно небезпечним і фактично "заморозили" фронт.

За даними The Telegraph, із середини 2022 року лінія фронту в Україні зміщувалася менш ніж на 30 кілометрів у будь-який бік. Для порівняння, Західний фронт Першої світової за чотири роки просунувся приблизно на 50 кілометрів.

Водночас Україна стала одним із головних двигунів військових інновацій. Турецькі Bayraktar, які стали символом перших місяців вторгнення, поступилися місцем українським автономним дронам, морським безпілотникам та окремому роду військ – Силам безпілотних систем.

Керівниця аналітичного департаменту Українського центру безпеки та співробітництва Оксана Кузан зазначає, що сьогодні практично кожен бойовий підрозділ має власну лабораторію для тестування та вдосконалення технологічних рішень безпосередньо на фронті.

Особливу увагу експерти приділяють морським дронам, за допомогою яких Україна фактично паралізувала діяльність Чорноморського флоту РФ, не маючи повноцінного військово-морського флоту.

Ще одним ключовим полем боротьби став електромагнітний спектр. Саме здатність пригнічувати ворожі безпілотники та забезпечувати роботу власних систем може визначити переможця майбутніх битв.

Україна вже виробляє близько чотирьох мільйонів дронів на рік і ділиться отриманим бойовим досвідом із союзниками в Європі та на Близькому Сході.

На думку аналітиків, майбутні війни дедалі більше покладатимуться на автономні танки, штучний інтелект та рої безпілотників. Проте незмінним залишиться головне правило.

"Усе змінилося, але насправді не змінилося нічого. Перемагає той, хто здатен маневрувати", – підсумував Геміш де Бреттон-Гордон.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що українські військові змусили противника перебудувати всю схему військових перевезень, встановивши вогневий контроль над стратегічними трасами на окупованих територіях. Головний удар по логістиці противника стався після того, як ЗСУ поставили під загрозу рух на двох ключових напрямках: трасі Новоазовськ – Маріуполь та маршруті Донецьк – Маріуполь – Бердянськ. Саме через ці артерії раніше йшов основний потік військових вантажів.

Аналітики видання France24 розповіли, що на початку війни захоплення росіянами Кінбурнської коси було проголошено однією з найвизначніших перемог Москви на півдні, однак тепер окупанти відступають з цього стратегічного плацдарму через серйозні проблеми з логістикою.

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