Київ зіштовхується з гострою нестачею солдатів.

Україна страждає від ухилення від призову, оскільки Київ стикається з гострою нестачею солдатів. Про це пише Politico.

Зазначається, що ранній спалах патріотичного завзяття призвів до того, що призовні пункти були переповнені добровольцями, але нині він пішов на спад.

"Коли два роки тому Росія вторглася в їхню країну, молоді та старі українці заполонили пункти вербування, щоб піти добровольцями. Деякі були розчаровані тим, що їх не призвали негайно, і голосно скаржилися. Українські військові не змогли взяти всіх через брак ресурсів і техніки, але зуміли зібрати нові підрозділи, розширити наявні та імпровізувати, щоб зупинити наступ російської бронетехніки на Київ", - ідеться у матеріалі.

Автори підкреслюють, що нині "мішки з трупами наповнюються, а чоловіки повертаються додому пораненими", при цьому "поширюється песимізм щодо майбутнього конфлікту, і дедалі більше людей сумніваються, чи здатна Україна перемогти сили Москви".

"Україні потрібно призвати набагато більше людей на поле бою, яке пожирає тіла, але влада вагається щодо того, призивати чи примушувати, і побоюється політичних наслідків, якщо вибере останнє. З моменту російського вторгнення два роки тому, за даними українського міністерства внутрішніх справ, було відкрито близько 9000 проваджень щодо ухилення від призову", - констатує ЗМІ.

На думку авторів статті, найнагальнішою потребою зараз є залучити більше солдатів, яких можна розгорнути вздовж 1000-кілометрової лінії фронту перед очікуваним великим наступом Росії на Харків на північному сході або Одесу на півдні.

"Україні вкрай не вистачає не лише боєприпасів — особливо артилерійських снарядів і ракет ППО — а й солдатів, щоб відбити російську атаку. Середній вік українських солдатів на передовій становить 43 роки — і доказів ухилення від призову стає все більше", - пише видання.

Війна в Україні - останні новини

Стало відомо, скільки може тривати відновлення Харківської ТЕЦ-5 після російської атаки на обʼєкт. У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і постачанням устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік.

Живлення споживачів Харкова наразі відбувається з інших регіонів.

Також УНІАН повідомляв, що 3-я штурмова бригада за тиждень "мінуснула" цілий батальйон та два Т-80 на Авдіївському напрямку. При цьому ворог не полишає спроб атакувати та продовжує штурмувати українські передові позиції.

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