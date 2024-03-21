Волонтер Кирило Таран не з’явився за повісткою на проходження ВЛК.

Проти львівського волонтера Кирила Тарана, якого кілька днів тому силоміць затримали працівники ТЦК, відкрили кримінальне провадження за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє Оперативне командування "Захід".

Зазначається, що вказаному громадянину 17 березня у присутності адвокатів було вручено повістку для проходження військово-лікарської комісії 20 березня.

"Таран не зʼявився за повісткою на проходження військово-лікарської комісії. Поважних причин для своєї неявки він не повідомив", - заявили в командуванні.

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Тому проти нього відкрито справу за ухилення від мобілізації (ст. 336 ККУ). Йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Скандал із затриманням працівниками ТЦК львівського волонтера Тарана

16 березня дружина волонтера Кирила Тарана Віолетта оприлюднила відео затримання її чоловіка. На кадрах видно, як кілька працівників ТЦК схопили Тарана на вулиці та силоміць заштовхали у мікроавтобус. Жінка стверджувала, що повістку при цьому йому не вручали.

Згодом у Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що вказаний чоловік не пред’явив військово-облікових документів та почав втікати від військовослужбовців. Також там зазначили, що він провокував військових на конфлікт та відмовився проходити ВЛК.

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