Він зазначив, що за добу на цьому напрямку ЗСУ знищили більше сотні окупантів.

На Роботинському виступі у Запорізькій області за добу взято в полон чотирьох російських загарбників.

Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій сказав в ефірі інформаційного марафону. "Загальні втрати ворога у нашій операційній зоні за вчора становили 115 осіб, із них - 48 убитих, 63 поранених і 4 полонених", - сказав Лиховій.

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Він зазначив, що чотирьох російських загарбників було взято в полон на Роботинському виступі в районі населеного пункту Мала Токмачка. Ці четверо окупантів зі складу 2-го десантно-штурмового батальйону 108 гвардійського кубанського козачого десантно-штурмового полку. Їхня дивізія дислокується у Новоросійську Краснодарського краю РФ.

Їх в полон взяли українські службовці Нацгвардії. Вже не вперше росіяни з цього полку потрапляють у полон.

Лиховій додав, що кількість полонених окупантів повільно збільшується, що може говорити про те, що росіяни на цьому напрямку активніше атакують і йдуть на ближчий контакт.

Війна в Україні: новини

Один російський полонений розповів, що до війни сидів у в'язниці, але щоб вийти з під ув'язнення, підписав контракт з російський міністерством оборони і пішов воювати проти України. Водночас, зрозумівши, якою є війна, тепер вважає, що краще би сидів у в'язниці. Також він розповів про загороджувальні загони і знущання в російській окупаційній армії.

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