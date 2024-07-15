Двічі судимий за вбивство росіянин розповів про загороджувальні загони і знущання в російській окупаційній армії.

Відео розмови з ним опублікував на YouTube журналіст Володимир Золкін. Загарбник каже, що перший раз відсидів за вбивство товариша по чарці, а незабаром після повернення на свободу вбив коханця дружини. Через два роки він підписав контракт із російським Міністерством оборони і пішов на війну проти України.

Тепер він каже, що краще б залишився у в'язниці. "Те, що я побачив на війні, і яке ставлення було до нас із боку наших командирів... Я зробив висновок, що ця війна просто не потрібна. Я не знаю, кому це було вигідно", - сказав він.

Відео дня

Окупант сказав, що Путін оголосив війну під приводом того, що НАТО нібито захоплює території. Коли його взяли в полон і запитали, що він тут робить, росіянин відповів, що одне з селищ "захопили" солдати НАТО.

Також він розповів, як один із командирів вирішив "покарати" його товариша по службі, закопавши його в яму по шию на два дні. Пізніше він відправив солдатів на штурм і наказав бити з кулемета по тих, хто захоче відступити.

На запитання, як він ставиться до тих, хто виконав цей наказ, загарбник відповів так: "Не знаю, кожен виконує свій наказ. Але це необдумані рішення якісь, це ненормальний наказ".

Як здатися в полон ЗСУ

В Україні працює держпроект "Хочу жити", через який російські та білоруські військовослужбовці можуть добровільно здатися в український полон.

Єдиний центр прийому звернень:

Telegram і WhatsApp +380 95 68 68 86 888; +380 93 68 86 86 888; +380 97 68 86 86 888.

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