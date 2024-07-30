Окупанти знову просунулися на Донбасі, - DeepState

Окупанти мали певний успіх біля Спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, Костянтинівки, в Північному та Залізному .

Російські окупанти просунулися на кількох ділянках фронту в Донецькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Вони зазначають, що є просування біля Спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, Костянтинівки, в Північному та Залізному.

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В ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України не сказано про просування ворога. Зазначається, що протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Сказано, що і далі дуже гаряче на Покровському напрямку, де Сили оборони за добу зупинили 52 атаки. Ворог атакував у районах десяти різних населених пунктів, найактивнішим був біля Новоолександрівки, Желанного та Прогреса. Окупанти діяли на напрямку за значної підтримки бомбардувальної і штурмової авіації.

За даними Генштабу, на Курахівському напрямку наші захисники відбили 21 штурмову дію неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Побєди, де противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Окупанти втратили на напрямку за вчора велику кількість танків та іншої бронетехніки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Також окупанти на Лиманському напрямку атакували 13 разів неподалік Невського, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Времівському напрямку ворог здійснив дев’ять штурмів українських позицій неподалік Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки.

На Куп’янському напрямку було 6 атак ворога біля Новоосинового, Піщаного та Стельмахівки. Така ж кількість атак була на Краматорському напрямку, де ворог атакував шість разів в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки та Богданівки.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 29 липня, знищено 1060 російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації українські військові "скосили" близько 577060 окупнтів.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, також знищено багато ворожої техніки, а саме: танків ‒ 8381 (+25 за минулу добу); бойових броньованих машин ‒ 16141 (+38); артилерійських систем – 16056 (+46); РСЗВ – 1130 (+1); БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12832 (+27); автомобільної техніки та автоцистерн – 21687 (+53); спеціальна техніка ‒ 2696 (+6).

Крім того з початку повномасштабного вторгнення знищено 906 засобів ППО, 363 літаки, 326 гелікоптерів, 2406 крилатих ракет, 28 кораблі /катери, один підводний човен.

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