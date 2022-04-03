Злочинець виготовляв довідки військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби без фактичного проходження особою необхідних обстежень.

На Закарпатті затримали місцевого жителя, який організував злочинну схему продажу фальшивих документів військовозобов'язаним чоловікам для виїзду за кордон під час дії воєнного стану.

Як повідомила Державна прикордонна служба, злочинець виготовляв довідки військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби без фактичного проходження особою необхідних обстежень.

За свої послуги зловмисник правив по 20 тис.євро з кожного "клієнта".

Війна проти України: