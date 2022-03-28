За свої "послуги" зловмисник брав з однієї людини 5 тис. євро, поділилися у Державному бюро розслідувань.

В Одеській області чоловік під виглядом бійця тероборони переправляв ухилянтів від військової служби до Молдови.

Про це повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що затримано жителя регіону, який організував канал переправлення військовозобов'язаних українців за кордон. Для цього він записався до лав місцевої територіальної оборони й, прикриваючись відповідним посвідченням, перевозив чоловіків призовного віку на своєму автомобілі на територію Молдови.

За свої "послуги" він брав 5 тисяч євро з людини.

У разі необхідності зловмисник залучав до "процесу" спільників.

Під час чергової спроби переправити двох призовників через держкордон до Молдови зловмисника та його спільника затримали.

Нагадаємо, 12 березня на кордоні з України з Молдовою у пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники відмовили у виїзді з нашої країни чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували (тобто звільнили від проходження військово служби) через вагітність та важкі пологи.

Рано-вранці 24 лютого війська РФ вдерлися на територію України. В нашій країні запровадили воєнний стан, і тепер лише деякі чоловіки можуть покинути територію держави.

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