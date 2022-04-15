У полон вдалося взяти кілька окупантів, які переховувалися у підвалі.

Українські захисники відбили атаку окупантів на Донеччині та "затрофеїли" багато ворожої техніки.

Про це повідомляє Командування морської піхоти.

Ворог здійснював прорив на одному з напрямків на Донеччині, але загарбники зазнали невдачі.

"Противник через брід пройшов річку й одразу почав втрачати техніку, підірвалось 4-5 одиниць бронетехніки, бо, звісно, на них там чекали. Далі полями вони пішли у напрямку найближчого населеного пункту. Під час їхнього руху наш підрозділ завдав вогневого ураження. По факту - знищили дві БПМ-3 і один БТР-82А", - йдеться у повідомленні.

Потім окупанти зайшли в селище, але їх зустріла десантно-штурмова група морпіхів й розпочала зачистку.

"Під час "санітарно-епідеміологічних" заходів, було знищено або пошкоджено ворожий танк, три БПМ-3 й два БТР. Також противник вирішив, що ми краще за них зможемо використовувати їхню бронетехніку, тому залишив нам БМП-3 та два БТРи. А залишки "проривальників" відійшли у своєму, вже такому відомому напрямку", - розповів один з морпіхів.

Після цього українські воїни продовжили зачистку селища, обійшли усі житлові будинки у загарбників та знайшли шістьох окупантів. Їх дістали з підвалу та передали компетентним структурам.

"Отже, в результаті бою було захоплено цілими та трохи ушкодженими шістнадцять БПМ і п’ять БТР-82А. На даний час частина цієї техніки вже робить смерть москалям. Решта, після невеликого ремонту, теж поповнить парк бронетехніки "борсуків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українські військові розбили 25-кілометрову колону російської техніки, яка прямувала атакувати Харків. На узбіччі лежить щонайменше 800 трупів окупантів.

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