Штурмувати Харків генерали Путіна відправляють солдат з найбільш депресивних регіонів Росії, обіцяючи їм квартири.

Українські військові розбили 25-кілометрову колону російської техніки, яка прямувала атакувати Харків. На узбіччі лежить щонайменше 800 трупів окупантів.

Про це повідомив однокурсник президента РФ Володимира Путіна, американський журналіст та воєнний аналітик Юрій Швець.

Він поділився аудіозаписом із підтвердженням ситуації на Харківщині, отриманого з перевірених особистих джерел.

В аудіозаписі йдеться про великі втрати окупантів на Харківському напрямку.

"25 кілометрів: сотні розбитих танків, бронетранспортерів, машин з піхотою, бензовозів…нарахували 800 трупів, які тільки позавчора вийшли захоплювати місто", – повідомив свідок.

Водночас він додає, що загиблих значно більше, адже велика кількість згоріла живцем у знищеній техніці.

У підрозділах, яким вдалося врятуватися, ситуація теж важка. Окупанти деморалізовані та відмовляються воювати. Солдатам погрожують ув’язненням, але ті готові відсидіти п'ять років, аби залишитися в живих.

"Просто вони зрозуміли, що зайти в Харків означає, що ти труп, однозначно. Від тебе залишаться одні черв'яки", – додає свідок.

Штурмувати Харків відправляють здебільшого жителів віддалених частин Росії. Йдеться про населення республіки Тива та Ханти-Мансійського автономного округу. Їм пообіцяли надати квартири за участь у бойових діях.

Раніше екс-розвідник КДБ, колишній однокурсник президента РФ Володимира Путіна Юрій Швець поставив "діагноз" президенту Росії, що розв'язала війну проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: