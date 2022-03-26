Росія хоче відрізати українських військових на Донбасі.

США вважають, що Росія кине зусилля на загарбання сходу України, а не штурму Києва через невдачу з наступальною операцією.

Про це пише Reuters, цитуючи високопоставленого представника Пентагону.

Російські сили спробують відрізати Донбас та українських військових, що захищають регіон, аби мати важелі впливу під час переговорів з Офісом Зеленського.

У п’ятницю РФ заявила, що перша фаза "спецоперації" нібито майже завершена і вона буде зосереджена на повному "звільненні" Донбасу.

"Вони надають цьому першочергову увагу, і ми згодні з тим, що наша інформація з цим збігається", - сказав журналістам чиновник на умовах анонімності.

США спостерігають, як російські сили стають агресивнішими у районі Донбасу.

"Вони безумовно це зробили своїм пріоритетом", - додав представник міністерства.

Російські війська застрягли біля Києва і займають оборонні позиції. Водночас українська армія поступово просувається вперед у бік Чернігова.

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