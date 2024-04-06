У генштабі ЗСУ зазначили, що росіяни не змінюють свої підходи до війни і закидають українські позиції "м'ясом".

Російські окупанти на Авдіївському напрямку все ще намагаються прорвати українську оборону. Бійці 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади успішно відбили 11 атак росіян.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що під час боїв знищено 16 одиниць російської техніки в районі Авдіївського напрямку.

При цьому зазначено, що ворог не змінює стратегію і кидає велику кількість піхоти, а штурмові групи вирушають на бойові машини під прикриттям танків і артилерії. Крім того, застосовують дрони.

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"Лише за минулу добу Січеславцями було відбито 11 атак і ворожих штурмів, знищено 16 одиниць ворожої техніки, з них 10 танків, п'ять БМП і МТ-ЛБ. Ми тримаємося! Маневруємо і знищуємо російських окупантів", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Також у Генштабі розповіли, що протягом останніх кількох днів відбулася, мабуть, наймасовіша спроба прорвати українську оборону. Окупанти задіяли танки, зокрема Т-90, і бойові машини піхоти, але українські десантники дали потужну відсіч.

"Масштабний наступ перетворився на "операцію" з утилізації сучасної російської техніки. Не можна сказати, що це було легко. Бої були жорсткі. Противник значно переважав у живій силі, але наші воїни неймовірними зусиллями все ж таки відбили наступ, спаливши чимало одиниць техніки. Зазначаємо, що серед неї були і танки Т-90, вартість яких за одиницю сягає приблизно 4,5 млн доларів", - зазначено в повідомленні.

Крім цього, 29 березня на українські позиції намагалися зайти 36 танків і 11 БМП, з них знищили 15 танків, включно з одним Т-90 і вісім бойових машин піхоти.

30 березня росіяни атакували чотирма танками і двома бойовими машинами піхоти, з них знищили три танки і обидві бойові машини піхоти.

31 березня наступати намагалися шість російських танків і три бойові машини піхоти, які перетворилися на металобрухт.

Ситуація на фронті - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що найскладнішою ситуація залишається на Бахмутському напрямку. Ворог намагається просунутися в бік Часового Яру, але населений пункт залишається під контролем Сил оборони України.

При цьому військовослужбовець 110-ї ОМБР Сергій Волко заявив, що російські війська продовжують проводити штурмові дії на Авдіївському напрямку.

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