Пожежа на нафтобазі ліквідована рано вранці 8 березня.

Пожежу на нафтобазі в смт. Черняхів Житомирської області ліквідовано.

Про це у Facebook повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пожежу вдалося погасити у вівторок, 8 березня, о 06:15.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 7 березня внаслідок авіаударів на нафтобазах у Житомирі та смт. Черняхів виникли загоряння резервуарів.

За попередніми даними, жертв та постраждалих не було.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну. Українську державу також атакували з території Білорусі.

Верховна Рада підтримала запровадження в нашій країні воєнного стану.

Ворог обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів. Зокрема, супротивник не раз атакував Київ, Харків, Маріуполь і Волноваху.

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