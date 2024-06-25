Для ЗСУ іранські "шахеди", які запускають окупанти, довгий час були серйозною проблемою.

Українські військові мобільного підрозділу ППО знають, що мають бути дуже швидкими.

Про це написав кореспондент німецького видання BILD Бйорн Штрітцель, який супроводжував військових під час нічного виїзду на сході країни. Журналіст поділився, що військові можуть використовувати прожектор для виявлення дронів, але він також видає їхнє власне місцезнаходження, тож діяти вони мають дуже швидко. "Нам завжди доводиться швидко відступати після операцій, щоб не постраждати", - розповів командир із позивним "Нікола".

Для ЗСУ іранські "шахеди", які запускають окупанти, тривалий час були серйозною проблемою, оскільки вони використовувалися у великій кількості для подолання системи української ППО. У відповідь на цей виклик було створено мобільні групи протиповітряної оборони.

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"В основному ми працюємо з кулеметами Браунінг на пікапах", - розповів "Нікола".

Необхідну інформацію від української розвідки він отримує на планшет у режимі реального часу: "Ми можемо бачити, коли російські безпілотники наближаються до міста". Журналіст зазначив, що щойно він розпізнає, що БПЛА наближаються до певного сектору міста, він повідомляє про це своїм групам, які перебувають у цьому районі.

На відміну від того, що було два роки тому, окупанти більше не посилають величезні зграї дронів, а програмують їх так, щоб вони уникали українських позицій ППО, тому високомобільні групи ППО займають розрізнені позиції, зауважив журналіст.

"Вони знають, що мають бути дуже швидкими. У них є лише короткий проміжок часу, щоб спіймати "шахеди", які можуть летіти зі швидкістю 250 км/год", - повідомив журналіст і додав, що українським військовим допомагають тепловізори, лазери та прожектори, але передусім стрілець має точно стріляти з кулемета по цілі, що рухається швидко, а це величезна праця.

Війна в Україні: новини

Окупанти щодня втрачають поблизу Часового Яру до 80 осіб живої сили, але не відмовляються від спроби захопити місто. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. "Намагається і лізти в лоб, і обходити по флангах, щоб заволодіти містом Часів Яр", - зазначив він. Речник додав, що під час спроб атак ворог втрачає на цьому напрямку - від 60 до 80 осіб.

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