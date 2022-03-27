Російські окупанти створили в місті Енергодар Запорізької області так звану "народну раду", яку очолив депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Андрій Шевчик.
Про це у Telegram повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.
"Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Шевчиком не має жодного стосунку до юрисдикції України", - наголосив Орлов.
Як повідомляв УНІАН, 24 березня більшість депутатів Енергодарської міської ради склали свої повноваження для недопущення використання їхніх голосів під примусом для створення незаконних "народних республік".