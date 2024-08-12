Росіяни просунулися одразу біля кількох населених пунктів.

Російським окупантам вдалося просунутися на Торецькому напрямку у Донецькій області.

Згідно з даними аналітиків DeepState, окупанти просунулися біля Пантелеймонівки, у Північному, Нью-Йорку та його околицях.

Крім того, за даними Генштабу, за підтримки авіації армія РФ чотири рази намагалася пробити оборону на Торецькому напрямку, поблизу населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк. Дві атаки, за даними Генштабу, було відбито, а дві - ще тривають.

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Ситуація в районі Торецька

8 серпня стало відомо, що ЗСУ відступили в районі Торецька в Донецькій області, щоб уникнути оточення. Як зазначив аналітик BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, на південний захід від Торецька російські війська до останнього часу не могли прорвати укріплення ЗСУ, збудовані ще 10 років тому. Окупанти обходили їх із півночі через Залізне і з півдня через селище Нью-Йорк. У результаті в українських позиціях утворився виступ, який міг перетворитися на котел. У підсумку, щоб уникнути оточення, ЗСУ відступили звідти.

Незважаючи на успіхи Росії на фронті, військові аналітики та американські чиновники кажуть, що великий прорив малоймовірний. Але якщо російським військам вдасться захопити давні оборонні бастіони в районі Торецька, вони зможуть просуватися до Костянтинівки.

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