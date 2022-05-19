Загарбники не приховують, що їх кидають на полі бою й не відправляють підкріплення.

Російські окупанти продовжують стріляти собі по ногах, аби живими повернутися з війни в Україні.

Про це свідчить нове перехоплення, опубліковане Службою безпеки України.

Практика навмисного калічення настільки популярна серед загарбників, що вони із задоволенням діляться нею один з одним.

"Причина таких дій очевидна – загарбники не хочуть бути гарматним м’ясом, а командири натомість кидають їх в саме пекло", - зазначає СБУ.

Під час телефонної розмови російський окупант скаржиться товаришу на відсутність будь-якого підкріплення, а вести бойові дії щодня стає важче.

"Оточують… Все важче і важче з кожним днем", – зазначив окупант.

"Та ви там це…. підберіть зброю чужу, українську, і собі ноги простреліть", – порадив йому друг.

Окупанти, що імітують бойове поранення, сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися в РФ.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники без вагань розстрілюють мирне населення України, яке намагається вирватися з тимчасово окупованих територій.

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