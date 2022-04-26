Українським військовополоненим, зокрема, ламають ноги та руки.

Українських військовополонених вивозять в РФ, де катують для "вибивання інформації".

Як повідомляє прес-служба Служби безпеки України, росіяни продовжують грубо порушувати міжнародні правила поводження з військовополоненими.

"Катування українських чоловіків і жінок поставлено на потік й триває навіть на території РФ, куди їх вивозять для "вибивання інформації", - зазначили у відомстві.

Про це свідчить перехоплена СБУ телефонна розмова російського окупанта, який зараз перебуває в Україні, з його знайомою-співробітницею спецслужб РФ.

Чоловік розповів про двох затриманих людей, які не повідомили жодної інформації, незважаючи на тортури.

Його співрозмовниця називає катування українських військових "прийомом".

За її словами, військовополонені після "прийому" їдуть зі зламаними ногами та руками.

"Ну, весело, там весело", - каже жінка.

В СБУ висловили сподівання, що їй не буде так "весело", коли вона розповідатиме про скоєні злочини на міжнародному трибуналі.

Як повідомляв УНІАН, у порушення Женевської конвенції 1949 року, країна-окупант утримує полонених українських вояків у колоніях загального режиму, не здійснивши перепрофілювання в'язниць у табори для військовополонених.

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