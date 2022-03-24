Для російських вбивць немає нічого святого.

РФ роками плекала міф, що росіяни — це побожний народ. Однак під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну "віруючі" окупанти показали свою справжню сутність. Для них немає нічого святого, і церкви або храми тут не виняток. Наприклад, на початку березня в селі Корюківка Чернігівської області російські солдати пограбували церкву. А тепер вони вирішили перетворити Маріупольський собор Російської православної церкви в вогневу позицію. Вбивства перед іконами — це нормально для путінських терористів.

Відповідною інформацією поділився полк "Азов" у своєму Telegram-каналі: "Окупанти не по-православному ставляться до святинь РПЦ. Так, путінські ординці захопили Храм Покрова Божої Матері в Маріуполі та ведуть з вікон церковної установи вогонь. Такі собі московитські скрепи у всій красі — вбивати перед іконами в ім'я свого царя".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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