Україна тримає опір Росії вже шосту добу.

Російські загарбники пограбували приміщення церкви у селі Корюківка Чернігівської області.

Про це повідомляє прес-служба регіонального управління сил терооборони "Північ" у Facebook.

Як зазначає диякон Скинівської церкви росіяни розбили вікно, пограбували церкву, винесли продукти і порпалися у смітнику.

"Орки втікають, але пограбували церкву. Навіть цим не погребували. Залізли крізь вікно, вкрали харчі у церкви… Харчі вони крадуть. Тобто, у них проблеми. Шановні брати і сестри, не давайте окупанту жодної зернини, жодної краплини води. Нехай їдуть додому і просять харчі у Путіна", - висловився диякон.

Опір російським загарбникам триває вже шосту добу. За цей час Збройні сили України знищили вже майже 6 тисяч солдатів РФ й сотні одиниць важкої техніки. При цьому в Росії ці дані досі не підтверджують.

28 лютого відбулися переговори між українською та російською сторонами щодо припинення війни в Україні. Наступні переговори за деякою інформацією заплановані на 2 березня.

Путін вимагає від України позаблоковості, "денацифікації" та "демілітаризації", а також визнання Києвом законності окупації Росією Криму в 2014 році.

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