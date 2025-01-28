Вони дистанційно мінують логістичні шляхи Збройних сил України.

Покровський напрямок є одним з найскладніших на всій лінії фронту, останніми днями окупанти значно активізували там використання FPV-дронів зі скидами.

Про це етері телемарафону розповів начальник відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ Олександр Невідомий. Враховуючи просівші фланги на північ та південь від Курахового, ці дрони також дистанційно мінують логістичні шляхи ЗСУ, додав він.

За словами військового, ситуація на відтинку фронту в районі так званої "Курахівської кишені" є відображенням стійкої оборони 46-ї бригади "в лоб ворогу":

Відео дня

"Коли просідають фланги, то й з фронту доводиться потрохи відходити для унеможливлення повного оточення. Хоча росіяни продовжують тиснути, але бригада стоїть незламно, ціною дуже неймовірних зусиль".

Також він розповів, що раніше окупанти працювали малими піхотними групами від двох до п'яти солдатів, але зараз почали частіше залучати техніку. "Останні два штурми, які проходили на наші позиції, були із залученням хоча би по одній БМП. Але невдало, такі спроби завжди припиняються ще на підході", - сказав військовий.

Невідомий зауважив, що росіяни мають чисельну перевагу на Покровському напрямку, але у армій РФ та України різна мета:

"В них - це захопити і знищити, а в нас - відстояти своє і побороти ворога. Тому їх втрати переважають наші".

Бої на Покровському напрямку

Раніше у оперативно-стратегічному угрупуванні військ "Хортиця" повідомили, що на цей напрямок припадає майже половина усіх бойових зіткнень. Наразі сили РФ намагаються малими групами оточити Покровськ.

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, окупанти хочуть вийти на дорогу Покровськ-Мирноград, щоб оточити місто із заходу, сходу та півночі.

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