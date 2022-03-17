Він назвав цілковито брехливими та пропагандистськими тези РФ про те, що вона нібито не знищує житлові квартали, не бомбить міста, а серед мирного населення немає жертв.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що правда про дії РФ полягає у тисячах знищених міст, будинків і людей.

Про це він повідомив у Twitter.

Подоляк наголосив, що РФ прагне переконати світ у тому, що вона не знищує житлові квартали, не бомбить міста, а серед мирного населення немає жертв.

"Це нові цілковито брехливі пропагандистські тези. Правда у тисячах знищених міст, будинків і людей. Правда в гуманітарних катастрофах, влаштованих РФ", - підкреслив радник голови ОП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, Подоляк припустив, що на узгодження спірних моментів при розробленні мирної угоди між Україною та РФ знадобиться від кількох днів до півтора тижня.

Одним із ключових аспектів мирної угоди, в розробленні якої беруть опосередковану участь також і наші партнери, в тому числі Польща, є негайне припинення вогню та негайне виведення російських військ з територій України за конкретним, юридично вивіреним планом. Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов та безпеку України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії – інноваційна формула, яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки в Європі.

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