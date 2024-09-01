За останні місяці в сили оборони Бучі було набрано щонайменше 70 жінок для операцій із боротьби з безпілотниками.

Оскільки дедалі більше українських чоловіків вирушають на схід, на лінію фронту, жінки все частіше виконують традиційно чоловічі ролі в Україні - від вугільних шахт до сил територіальної оборони. Як пише AP, зокрема, українки вступають до підрозділів ППО, які збивають російські безпілотники.

"Відьми Бучі"

За останні місяці в сили оборони Бучі було набрано щонайменше 70 жінок для операцій з боротьби з безпілотниками. Це частина загальнонаціональної кампанії із залучення жінок-волонтерів на неповний робочий день для поповнення лав місцевих підрозділів оборони.

"Вони називають себе "відьмами Бучі", натякаючи на свою роль у спостереженні за нічним небом у пошуках російських безпілотників", - пише AP.

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Одна з жінок, Ангеліна, лікувала поранених жителів під час російської окупації Бучі. Тому, коли вони з подругою побачили на шосе знак, що закликає жінок-новобранців, то "не вагалися".

Інша волонтерка, 34-річна продавчиня з чотирма дітьми, Лідія, сказала, що її головною мотивацією було зробити свій внесок у захист своєї родини.

"Мій молодший син завжди запитує: "Мамо, ти носиш зброю?" Я кажу: "Так". Він запитує: "Ти стріляєш?" Я кажу: "Звичайно, стріляю", - розповідає вона.

Жодної різниці між чоловіками та жінками-добровольцями

Жінки в мобільних вогневих частинах виходять на чергування кожні два-три дні. Вони працюють групами по п'ять осіб, з кулеметником, помічником, вогневою підтримкою, водієм і командиром. При цьому, як розповідає Ангеліна, у роботі підрозділів ППО немає нічого легкого, потрібно постійно тренуватися.

"Мені доводиться тренуватися весь час, зокрема на тренажерах", - каже вона.

Командир взводу з позивним Каліпсо зазначає, що немає жодної різниці між чоловіками і жінками-добровольцями.

"З того моменту, як ми приходимо служити, підписуємо контракт, ми більше не жінки, ми солдати", - сказала вона. "Ми повинні виконувати свою роботу, і чоловіки теж це розуміють. Ми не приходимо сюди, щоб сидіти і варити борщ або щось на кшталт цього", - каже вона.

Що більше жінок готуватимуться до вступу до лав територіальних сил оборони, то безпечнішим буде небо України, каже Ангеліна.

"Це означає, що я зможу зробити хоча б невеликий внесок у те, щоб моя мама спала спокійно, щоб мої брати і сестри спокійно ходили до школи і щоб вони могли спокійно зустрічатися зі своїми друзями", - сказала вона.

Робота української ППО - новини

Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та "Шахедами". Силам ППО вдалося збити 24 ворожі "Шахеди" з 52, при цьому ще 25 впали самі, три - "повернулися додому" в Росію і Білорусь".

Зокрема, ворог атакував ударними БПЛА Київ. Повітряна тривога в столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години. При цьому Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони, що загрожували Києву, були знищені, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

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