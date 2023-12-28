Українські війська просунулися на захід від Горлівки і продовжили позиційні бої з окупантами.

Російські окупанти просунулися під Кремінною на тлі триваючих позиційних боїв на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Як йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW), російські воєнкори поширили дані про те, що окупанти просунулися біля Ямполівки і в невказаних частинах Серебрянського лісництва. Однак, як зазначили аналітики ISW, вони не спостерігали візуального підтвердження цих тверджень.

В Інституті відзначили, що в даний час йдуть позиційні бої в районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки на Куп'янському напрямку, а також на захід і північний захід від Кремінної в районі Діброви і Серебрянського лісництва.

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Крім того повідомляється, що окупанти просунулися в районі Бахмута і продовжили позиційні бої з ЗСУ. Росіяни поширювали дані, що окупанти просунулися на 500 м у лісовій зоні на північ від Богданівки, хоча ISW не виявив візуального підтвердження цьому.

У звіті говориться, що в даний час позиційні бої йдуть на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського і в напрямку Часового Яру, а також в районі Кліщіївки та Андріївки. "У наступальних операціях в цьому районі беруть участь добровольчий корпус з південного напрямку в районі Бахмута і неуточнений особовий склад Каспійської флотилії", - йдеться в звіті.

При цьому українські війська нещодавно просунулися на захід від Горлівки і продовжили позиційні бої з окупантами. Кадри з геолокаційною прив'язкою показують, що ЗСУ просунулися далі до звалища на захід від Горлівки.

Війна в Україні: новини

За минулу добу авіація та ракетні війська ЗСУ потужно вдарили по російських окупантах. У Генштабі повідомили, що за минулу добу всього ворог завдав один ракетний і 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

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