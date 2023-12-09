складні погодні умови уповільнили темпи російських і українських операцій під Авдіївкою.

Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області та здійснили підтверджене просування в районі Авдіївки та на заході Запорізької області. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

"Російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки та підтвердили наступ 8 грудня. Опубліковані 8 грудня геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки). Російські джерела стверджували, що 7 і 8 грудня російські війська просунулися в напрямку Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки", - пишуть аналітики.

Російські воєнкори заявили 8 грудня, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому (3 км на північний захід від Авдіївки) та захопили населений пункт, водночас інший стверджував, що російські війська утримують позиції на східній околиці Степового.

Відео дня

Російські джерела стверджували 7 і 8 грудня, що російські війська також атакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та поблизу Очеретиного (15 км на північний захід від Авдіївки), Новокалинового, Сіверного (6 км на захід від Авдіївки та промислової зони).

Водночас російське джерело стверджує, що складні погодні умови уповільнили темпи російських і українських операцій під Авдіївкою.

8 грудня українські війська продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області, але не робили жодних заявлених чи підтверджених наступів. Деякі російські воєнкори стверджували, що погані погодні умови заважають як російським, так і українським силам досягти значного прогресу або використовувати великі розвідувальні безпілотники в західній Запорізькій області.

Крім того, як пише ISW, російські воєнкори заявляли, що російські війська посилюють інтенсивність ударів плануючими бомбами по українських позиціях на (лівому) березі Херсонської області.

Інший воєнкор стверджував, що російські війська змінили тактику оборони на східному березі Херсонської області і тепер намагаються виснажити український особовий склад на східному березі потужними авіаційними та артилерійськими ударами.

Ситуація під Авдіївкою

Речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомляв, що на Авдіївському напрямку наразі діє близько 40 тисяч окупантів, навіть трохи більше. Водночас ворог зазнає дуже значних втрат - в середньому до 300-400 осіб щодоби.

Він додав, що біля Авдіївки російські окупанти намагаються компенсувати втрати особового складу постійною зміною тактики дій.

Штупун зазначив, що у Мар’їнці тривають дуже жорсткі бої. Авдіївка та Мар’їнка зараз у ворога в пріоритеті і окупанти туди кидають все, що є.

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