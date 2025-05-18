Диктатор каже, що його мета – забезпечити безпеку тих, хто вважає російську мову рідною.

Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що війною в Україні він хоче "забезпечити безпеку" для людей, які вважають російську мову рідною і вважають Росію своєю батьківщиною.

Про це він сказав в інтерв’ю у пропагандистському фільмі кореспондента Павла Зарубіна "Росія. Кремль. Путін. 25 років", який вийшов 4 травня, але саме цей фрагмент, за словами Зарубіна, оприлюднено вперше.

Диктатор запевнив, що РФ має "достатньо сил і засобів для того, щоб довести розпочате в 2022 році до логічного завершення з потрібним для Росії результатом".

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"Цей результат – це усунення причин, які викликали цю кризу, створення умов для довготривалого стійкого миру і забезпечення безпеки російської держави, забезпечення безпеки наших людей на тих територіях, про які ми завжди говоримо – там, де проживають люди, які вважають російську мову рідною і які вважають Росію своєю батьківщиною", - заявив російський правитель.

Удари РФ по Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, вночі 18 травня окупанти вночі атакували Київ та область безпілотниками. Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що через ворожу атаку в Обухівському районі Київщини загинула 28-річна жінка. Крім того, за його словами, було поранено 59-річного чоловіка, 61-річну жінку та дитину, якій 4 роки.

А напередодні росіяни вдарили по рейсовому автобусу біля Білопілля в Сумській області. У результаті загинули 9 мирних жителів. Семеро людей дістали поранення, троє з них - у важкому стані, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров. За його словами, росіяни свідомо атакували цивільний транспорт, який не становив жодної загрози.

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