Об’єкт, на якому відбулася детонація у Вишневому, не підпорядковується ЗСУ, - Генштаб

Діє розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, згідно якого заборонено розміщувати склади боєприпасів та інші подібні об'єкти поруч із цивільними.

До сфери управління Збройних сил України не належить об’єкт, де відбулася детонація вибухонебезпечних предметів у Вишневому після російської масованої атаки. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Генеральному штабу ЗСУ.

Зокрема, у Генштабі наголосили: "Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України".

"Водночас залишається чинним розпорядження Головнокомандувача Збройних сил України, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів", - відзначили у Генеральному штабі.

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Удар по Вишневому

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 липня російські загарбники здійснили масовану атаку ракетами і дронами. Головною ціллю окупантів стало місто Київ, його околиці та Київщина.

Зокрема, внаслідок атаки на один з об’єктів у Вишівській громаді Бучанського району Київської області відбулась детонація вибухонебезпечних предметів. Унаслідок цього з міста Вишневе і села Крюківщина було евакуйовано понад 600 людей через загрозу повторної детонації.

Також, у Вишневій громаді зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю СО2 (вуглекислий газ) та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж.

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