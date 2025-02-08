Росіянам вистачить сил і засобів для того, щоб проводити наступальні дії, заявив Гетьман.

Російські окупаційні війська, імовірно, готуються до нових наступальних дій – орієнтовно в кінці березня – на початку квітня. У цьому, зокрема, полягає і причина зниження інтенсивності боїв на фронті.

Таку думку висловив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в етері телеканалу FREEДOM. За його словами, російські окупанти готують тривалу наступальну операцію, яка може тривати "від пів року до 9 місяців, тобто практично на весь 2025 рік".

"І це попри інформацію про можливі мирні переговори", – акцентував він.

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Ветеран зазначив, що зараз окупанти намагаються підготувати сили до цієї операції – в тому числі і підрозділи, які зазнали великих втрат. Крім того, росіяни хочуть накопичити техніку.

"Тому вірити в те, що Сили оборони України так сильно побили противника, що він не в змозі проводити далі бойові дії, було б дуже оптимістичним перебільшенням. У них як було більш ніж півмільйона людей на лінії фронту, так практично і залишилося. Хоча так, цього року й наприкінці минулого почався від’ємний баланс не тільки по техніці, а й по живій силі, тобто вони втрачають більше, ніж можуть поставити. Але їм вистачить сил і засобів для того, щоб проводити наступальні дії. Тому, як на мене, саме з цим пов’язане зниження їхніх наступальних дій на фронті зараз", – констатував Олексій Гетьман.

Армія РФ готується до наступу

Днями видання Forbes писало, що російські окупаційні війська готуються до наступу на Купʼянськ Харківської області. Чи вдасться ворогу захопити місто, залежить від того, чи зможе російська 1-ша гвардійська танкова армія (три дивізії і п'ять бригад із десятками тисяч солдатів) закріпитися на західному березі річки Оскіл.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російський генштаб планує операції, які триватимуть до літа, а можливо і до осені. Аналізуючи публічні заяви російського диктатора Путіна, аналітики дійшли думки, що правитель РФ сформулював теорію перемоги, яка покладається на повзуче просування в Україні, яке може тривати нескінченно довго.

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