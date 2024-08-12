В середньому окупанти проводять два штурми на добу на цьому напрямку.

Російські війська намагаються прорвати українську оборону в районі Серебрянського лісу, повідомив в ефірі телемарафону боєць 23-го окремого стрілецького батальйону 63-ї бригади Віталій.

"Річ у тім, що туди зайшли нові підрозділи ворога і, скоріше за все, намагаються себе проявити. Поки що спостерігаємо. Якщо говорити загалом, про захід від Кремінної, то ворог стає помітно активнішим. Якщо кілька місяців тому штурми були поодинокими, то останнім часом це стає регулярним явищем", – розповів Віталій.

Він додав, що якщо раніше їхні підрозділи могли ліквідувати близько 100 окупантів на місяць, то зараз вони знищують до 20-30 загарбників на добу.

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"Часто просто не вгадаєш їхню логіку, бо її просто немає. Є спокійні дні, є зі штурмами. В середньому може бути близько двох спроб проривів на день. І якщо раніше це були більше спроби з важкою технікою та піхотою, то після червня це в основному групи піхоти, яка намагається прорватися. Є підтримка артилерії, дронів. Збільшилася кількість КАБів - це дуже відчутно", – додав військовослужбовець.

Він припустив, що частину підрозділів на цьому напрямку окупанти перекинули в Курську область, але поки що на полі бою цього не відчувається.

"Цим формуванням поставлені певні задачі вже доволі давно і вони намагаються їх досягти. Щонайменше, вони шукають слабкі місця, прощупують Сили оборони та місцевість для потенційного штурму серйозного, прориву і закріплення", – сказав військовий.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

В Генштабі повідомили про нові втрати окупантів. Зокрема, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували понад 1000 загарбників, а також десятки одиниць ворожої техніки.

За даними аналітиків з Інституту вивчення війни, наступ ЗСУ у Курській області РФ дозволила Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту й продовжити протистояння на всьому полі бою.

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