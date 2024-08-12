Втрати РФ у війні наблизились до критичної позначки: Генштаб повідомив деталі

За добу знищено десятки артилерійських систем та броньованої техніки ворога.

Сили оборони протягом минулої доби ліквідували близько 1080 окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом же російські загарбники втратили у війні в Україні 592 000 військових. Також, українські захисники завдали РФ відчутних втрат у техніці. Зокрема, було знищено:

танків ‒ 8450 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 16368 (+5);

артилерійських систем – 16728 (+65);

РСЗВ – 1146 (+3);

засоби ППО ‒ 919 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73);

крилаті ракети ‒ 2426 (+1).

Також, Сили оборони протягом минулої доби знищили 66 одиниць російської автомобільної техніки та автоцистерн. А загальна кількість ураженої техніки цього типу становить 22 590. Крім того, українські захисники знищили одну одиницю спеціальної техніки ворога, збільшивши кількість загальних втрат за час повномасштабної війни до 2801.

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На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, наступ ЗСУ у Курській області РФ дозволила Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту й продовжити протистояння на всьому полі бою.

Тим часом The Times вважає, що Росія, ймовірно, готується завдати масованого ракетного удару по Києву в якості помсти за свій провал на Курському фронті.

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