Втрати РФ у війні наблизились до критичної позначки: Генштаб повідомив деталі

Сили оборони протягом минулої доби ліквідували близько 1080 окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загалом же російські загарбники втратили у війні в Україні 592 000 військових. Також, українські захисники завдали РФ відчутних втрат у техніці. Зокрема, було знищено:
- танків ‒ 8450 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 16368 (+5);
- артилерійських систем – 16728 (+65);
- РСЗВ – 1146 (+3);
- засоби ППО ‒ 919 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73);
- крилаті ракети ‒ 2426 (+1).
Також, Сили оборони протягом минулої доби знищили 66 одиниць російської автомобільної техніки та автоцистерн. А загальна кількість ураженої техніки цього типу становить 22 590. Крім того, українські захисники знищили одну одиницю спеціальної техніки ворога, збільшивши кількість загальних втрат за час повномасштабної війни до 2801.
Російсько-українська війна: інші важливі новини
На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, наступ ЗСУ у Курській області РФ дозволила Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту й продовжити протистояння на всьому полі бою.
Тим часом The Times вважає, що Росія, ймовірно, готується завдати масованого ракетного удару по Києву в якості помсти за свій провал на Курському фронті.