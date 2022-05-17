До участі в "прес-турі" Міністерство оборони РФ намагається залучити представників засобів масової інформації з Франції, США, ФРН, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.

Росія готує так званий "прес-тур" для іноземних ЗМІ на тимчасово окуповані українські території.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Усвідомивши, що світова громадськість більше не вірить брехливим повідомленням російських телеканалів, кремлівські пропагандисти вирішили залучити до своєї діяльності європейських журналістів та світові ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, департамент інформації та масових комунікацій Міністерства оборони країни-окупанта терміново готує прес-тур для іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України.

"З 18 до 21 травня окупанти планують показати представникам ЗМІ зруйновані райони Маріуполя. Щоб звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних жителів, російські пропагандисти вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, зібраних з усіх окупованих районів Донецької області, та готують завезених з Донецька та Горлівки "місцевих очевидців", які розповідатимуть журналістам про "злочини" захисників Маріуполя. Так званий "прес-тур" також передбачає виїзд групи з Ростова-на-Дону та відвідування журналістами Херсона, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька, де запланована зустріч з кремлівською маріонеткою Денисом Пушиліним", - розповіли в розвідці.

Зазначається, що до участі в "прес-турі" Міністерство оборони РФ намагається залучити представників засобів масової інформації з Франції, США, ФРН, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.

"Застерігаємо іноземних журналістів про плани пропагандистів країни-агресора зробити їх співучасниками створення фейкових матеріалів та нагадуємо про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України і проникнення на територію незалежної держави", - наголосили в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, російські високопосадовці своїми візитами на тимчасово окуповану територію Херсонщини намагаються створити вигляд "гуманітарної турботи" про місцевих мешканців та "картинку" для російського телебачення.