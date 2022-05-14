Голова Херсонської ОВА озвучив ймовірні причини візитів російських високопосадовців до тимчасово окупованої області.

Російські високопосадовці своїми візитами на тимчасово окуповану територію Херсонщини намагаються створити вигляд "гуманітарної турботи" про місцевих мешканців та "картинку" для російського телебачення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в ефірі інформаційного телемарафону.

"Всі російські посадовці своїми приїздами намагаються створити "картинку гуманітарної турботи", вдають, що збирають соціальні запити місцевого населення і повсюди розвішують російські прапори. Теж саме можна сказати і про візит віце-спікера російської Держдуми Анни Кузнєцової, яка приїхала обговорити термінові "гуманітарні питання" і ходила до обласного будинку малюка та обласної дитячої лікарні", - зазначив він.

Про яку "турботу" російських окупантів можна говорити, коли вони вторглися в мирну країну, силою захопили Херсонщину та спричинили своїми діями гуманітарну катастрофу, зазначив Лагута.

"Ніякими сюжетами на телебаченні не можна змінити страшну реальність, в якій опинилися жителі окупованої області", - наголосив він.

Голова Херсонської ОВА звернув увагу на загрозу екологічної катастрофи на окупованій території, адже там тривалий час мають місце великі лісові пожежі.

"Потужності ДСНС на Херсонщині захоплені російськими окупантами, тому саме від них залежить, яким чином буде функціонувати техніка для гасіння лісових пожеж. У нас є інформація, що масштабні пожежі почалися тиждень тому. В перші дні окупанти навіть не виїжджали на гасіння. Мало того, вони заборонили тим, хто намагався втрутитися у ситуацію, використовувати техніку для гасіння. Люди самостійно привозили воду та за допомогою лопат закидали грунтом осередки пожежі, завдяки чому вдалося зупинити розповсюдження вогню", - розповів Лагута.

Він також розповів, що ймовірні наміри загарбників включити тимчасово окуповану область до складу РФ за кримським сценарієм можуть опинитися реальними.

"Місяць тому окупанти почали досить активно збирати паспортні дані місцевих мешканців. Дані збирались по всіх напрямках, їх вимагали у співробітників "Укрпошти", у соціальних працівників, у представників захоплених місцевих територіальних громад та на всіх російських блокпостах. Потім навіть гуманітарну допомогу вони почали видавати згідно з отриманими даними. Такі дії були схожі на підготовку до псевдореферендуму. Але коли російські окупанти зрозуміли, що мешканці Херсонщини не налаштовані на потрібне їм "вільне волевиявлення", сценарій було зірвано. Тепер, якщо проаналізувати заяви різних колаборантів, певно розглядаються інші варіанти", - сказав Лагута.

14 травня стало відомо, що віце-спікер Державної думи РФ Анна Кузнєцова приїхала в окупований російськими військами Херсон. Причиною візиту високопосадовиці, російські ЗМІ назвали "збір соціальних запитів" місцевого населення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на вулицях Херсона з'явилися красномовні "попередження" для окупантів.

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