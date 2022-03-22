Боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією РФ.

Через тотальний брак поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації".

Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони країни.

За даними розвідки, росіянам, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей, пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією РФ.

Зокрема подібні пропозиції почали вже надходити у Татарстані, Пятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі. При цьому кількість таких людей щодня збільшується, враховуючи наслідки потужних санкцій для економіки Росії.

Окрім цього, окупанти продовжують "рекрутинг" осіб, які мають проблеми з законом – злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні.

Як відомо, у Генеральному штабі Збройних Сил України не виключають, що у РФ розпочнеться відкрита мобілізація для продовження війни в Україні. Всі резерви військ, що формувалося Росією для першого удару по Україні, вже введені на територію нашої держави.

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