За словами очільника ЦПД, росіяни хочуть перебити розподільчі можливості атомних станцій.

Росія готує нову хвилю ракетних ударів, накопичуючи ракети, паливо та стратегічну авіацію. Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко в інтерв'ю проєкту "Як не стати овочем".

За його словами, Росія планує атакувати об'єкти ядерної енергетики та пошкодити розподільчі потужності атомних станцій. Є загроза катастрофи.

"Вони хочуть перебити розподільчі можливості атомних станцій. Це створює загрозу ядерної аварії. Якщо вони перебивають розподільчі потужності, це створює ядерну аварію", - сказав Коваленко.

Ракетні атаки окупантів

21 жовтня авіаційний експерт Костянтин Криволап відзначив, що на аеродромі в Оленьї у росіян вже споряджені ракетами 9 літаків Ту-95МС, а на аеродромі Енгельс-2 - ще 5 літаків. Також окупанти можуть використати три МіГ-31К з ракетами "Кинджал", а також ОТРК "Іскандер-М" і кораблі з ракетами "Калібр".

Експерт Олександр Мусієнко заявив, що російські загарбники накопчують ракети для завдання масового удару по території України. Немає інформації, що у Росії виникла серйозна криза з виробництвом ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: