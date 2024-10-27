Росія готує нову хвилю ракетних ударів, накопичуючи ракети, паливо та стратегічну авіацію. Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко в інтерв'ю проєкту "Як не стати овочем".
За його словами, Росія планує атакувати об'єкти ядерної енергетики та пошкодити розподільчі потужності атомних станцій. Є загроза катастрофи.
"Вони хочуть перебити розподільчі можливості атомних станцій. Це створює загрозу ядерної аварії. Якщо вони перебивають розподільчі потужності, це створює ядерну аварію", - сказав Коваленко.
Ракетні атаки окупантів
21 жовтня авіаційний експерт Костянтин Криволап відзначив, що на аеродромі в Оленьї у росіян вже споряджені ракетами 9 літаків Ту-95МС, а на аеродромі Енгельс-2 - ще 5 літаків. Також окупанти можуть використати три МіГ-31К з ракетами "Кинджал", а також ОТРК "Іскандер-М" і кораблі з ракетами "Калібр".
Експерт Олександр Мусієнко заявив, що російські загарбники накопчують ракети для завдання масового удару по території України. Немає інформації, що у Росії виникла серйозна криза з виробництвом ракет.