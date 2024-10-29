Ніхто не знає, як повернути усі втрачені території, - комбат Третьої штурмової

Військовий наголосив, що українці повинні сподіватися тільки на себе та на власні сили, а не чекати допомоги від "чорних лебедів".

Ніхто не знає, як вийти Силам оборони вийти на кордони України 1991-го року. Про це заявив командир 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.

"Будь-яка війна йде не за території, вона йде за людей. Не матиме значення, де кордони України, якщо в цій країні не буде українців, якщо їх не залишиться. Імовірно, немає ні в кого відповіді на питання, як повернути втрачені території. Ті, у кого мав би бути цей план, сподіваються на "чорних лебедів" - типу, "О, зараз Пригожин прийде". Сподіватись треба на себе", - заявив Кухарчук.

Офіцер зазначив, що наразі існує два реальні сценарії розвитку бойових дій. За першим із них фронт завалиться, РФ окупує Україну, але під час партизанської війни частину території вдасться відстояти. За другим сценарієм, війну заморозять. Втім, Кухарчук скептично оцінює шанси на замороження.

Ситуація на фронті - що потрібно знати

Як раніше писав УНІАН, "гаряча фаза" війни може закінчитись вже цього року. Зеленський заявив, що це можливо, якщо союзники України на Заході залишаться сильними. Слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

Також УНІАН повідомляв, що видання El Pais зазначає, що Путін і Сі вважають, що переговори між Україною та РФ відбудуться до кінця року.

Вас також можуть зацікавити новини: