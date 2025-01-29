Росіяни на фронті масово пересідають із бронетехніки на "Жигулі".

У міру того як запаси російської бронетехніки скорочуються, для росіян на фронті стали нормою штурмові дії на цивільних автомобілях. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, найчастіше це "Лада Жигулі": компактні моделі, довжина яких від крила до крила становить менше ніж 5 метрів, а вага - трохи більше ніж одна тонна.

Як зазначає аналітик, коли восени росіяни розпочали перші самовбивчі штурми на "Жигулях", ще можна було подумати, що це поодинокі випадки "найвідчайдушніших і найпозбавлених транспортних засобів російських полків". Однак зараз, з огляду на те, що втрати бронетехніки та іншої важкої техніки у росіян перевищили 15 000 одиниць, штурми на "Жигулях" стають дедалі звичнішою справою.

Як зазначає Акс, щорічно Росія будує близько 200 нових бойових машин БМП-3 і 90 нових танків Т-90М, а також кілька сотень інших нових бронемашин, включно з колісними бойовими машинами БТР-82. Однак втрати бронетехніки становлять 6 000 одиниць на рік. І хоча раніше Кремль з легкістю заповнював величезний розрив між втратами і виробництвом, дістаючи старі машини часів холодної війни зі складів, однак тепер навіть ці запаси закінчуються.

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Протягом багатьох місяців спостерігачі обговорювали, чи досягнуть російські збройні сили критичної точки - вичерпання можливостей зі створення бронетехніки.

"Нормалізація нападів на "Ладах" - явна ознака того, що цей переломний момент пройдено. З кожним днем дедалі масштабнішої війни Росії в Україні у росіян буде дедалі менше бронетехніки, і вони дедалі більше покладатимуться на компактні автомобілі для доставки військ у бій", - пише Акс.

Війна в Україні - новини

Раніше в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили, що наразі сили РФ намагаються малими групами оточити Покровськ. За словами військового експерта Олексія Гетьмана, окупанти хочуть вийти на дорогу Покровськ-Мирноград, щоб оточити місто із заходу, сходу і півночі.

Тим часом ЗМІ писали, що обіцянки нового президента США Дональда Трампа швидко завершити війну РФ проти України виявилися порожніми. При цьому хоча і президент України Володимир Зеленський, і правитель РФ Володимир Путін заявили про готовність до діалогу з Трампом, обидві країни мають власне бачення досягнення миру. І мирна угода може виявитися недосяжною.

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