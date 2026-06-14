'Рублі не ведуть війни': Росія втрачає свою головну перевагу над Україною, – CNN

Путіну, ймовірно, доведеться ухвалювати ще більш непопулярні рішення цього року, якщо він хоче продовжити вторгнення в Україну.

Стратегія Кремля у війні полягає в тому, щоб підтримувати повільну, виснажливу кампанію, отримуючи вигоду від величезного населення та розвиненої військової промисловості й виснажуючи Україну. Однак є головна проблема – велетенська чисельна перевага Росії над Україною починає слабшати, пише CNN.

За словами експерта з російської економіки Яніса Клуге, військовий набір у РФ у першому кварталі цього року скоротився на 20% порівняно з 2025 роком, і є ознаки того, що він продовжує знижуватися.

"Рублі не ведуть війни", – каже Найджел Гоулд-Девіс, старший науковий співробітник з питань Росії та Євразії в Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

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Він зазначив, що це перша війна в історії Росії, в якій держава платить громадянам за участь у бойових діях, а не примушує їх, – і це призводить до економічних труднощів та проблем з людськими ресурсами.

"Є ознаки того, що цей захід стимулювання, можливо, перестав діяти ефективно і що Росія почала втрачати більше солдатів, ніж може набрати", – каже аналітик.

Аналітики кажуть, що Москва вдається до дедалі відчайдушніших заходів для зміцнення своїх сил, і Путіну, ймовірно, доведеться ухвалювати ще більш непопулярні рішення цього року, якщо він хоче продовжити вторгнення в Україну:

"Зрештою, якщо потенційний новобранець минулого року відмовився від значного бонусу за підписання контракту, незрозуміло, що змусить його змінити свою думку зараз, особливо з огляду на повідомлення про погане поводження на передовій і про те, як солдати підкуповують своїх офіцерів, щоб уникнути відправки на місії, що ведуть до неминучої смерті".

Джерела поповнення вичерпуються

Росія вже відправила на передову десятки тисяч колишніх ув’язнених, отримала підкріплення трьома окремими хвилями північнокорейських солдатів і заохочувала іммігрантів до вступу в свої лави. При цьому відтік чоловіків призовного віку через війну має наслідки для всієї російської економіки, яка зараз стикається з більш масштабною кризою робочої сили.

"Проблеми не тільки з пошуком людей для відправки на фронт… проблеми з пошуком людей для працевлаштування", – сказав Гоулд-Девіс в інтерв’ю CNN, додавши, що вся російська економіка страждає від найсерйознішого дефіциту робочої сили в історії.

"Праця – більш дефіцитний ресурс, ніж фізичний капітал або фінанси. Її також складніше збільшити. Доклавши зусиль, можна побудувати новий завод або зібрати гроші. Але держава не може диктувати рівень народжуваності", – каже Гоулд-Девіс.

Кремлю доведеться зробити вибір

Радикальний варіант передбачає другу примусову мобілізацію військ у поєднанні з такими заходами, як обмеження свободи громадян залишати країну, особливо чоловіків призовного віку. Цього Путін прагне уникнути після того, як перша "часткова мобілізація" виявилася вкрай непопулярною і призвела до еміграції багатьох росіян.

"Кремлю незабаром доведеться зробити фундаментальний вибір: радикально посилити свої вимоги до російської економіки та суспільства або скоротити свої військові цілі", – прогнозує Гоулд-Девіс.

Війна посилює економічну напругу

Деякі експерти вважають, що Кремль може вирішити проблеми з вербуванням, чинячи більший тиск на регіони за межами великих міст, таких як Москва, підштовхуючи студентів до підписання військових контрактів і вербуючи більше іноземних громадян.

Однак в економічному плані "напруга стає дедалі помітнішою", сказала Марія Снігова з Центру стратегічних і міжнародних досліджень

Росія переживає стагнацію – за оцінками деяких економістів, навіть рецесію – а також масові закриття підприємств і зниження споживчої довіри, заявила Снігова.

"Ці тенденції можуть… послабити підтримку війни, потенційно посилюючи соціальне невдоволення. Однак режим нарощує свій репресивний апарат", – сказала Снігова.

Росії не вистачає людей

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що втрати російської армії вже досягли цифри у 200 осіб щодня на 1 квадратний кілометр окупованої території.

Західні аналітики відзначають, що Росія наближається до межі можливостей своєї системи вербування добровольців для фронту, через що в Кремлі все серйозніше постає питання про нову хвилю примусової мобілізації.

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