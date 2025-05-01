У Харкові повідомляють про влучання БПЛА "Молнія".

В ніч проти четверга, 1 травня, російські окупаційні війська знову тероризують Україну дронами.

Вибухи було чути, зокрема, в Харкові. За даними міського голови Ігоря Терехова, попередньо, йдеться про влучання БПЛА "Молнія" в АЗС у Київському районі міста.

Виникла пожежа. Інформації про постраждалих станом на 00:21 не було.

Відео дня

Крім того, під ударом російських дронів перебуває Одеса. Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу в місті об’явили приблизно о 23.12. Моніторингові канали повідомили, що велика кількість "шахедів" суне на Одесу та Одеську область.

Незабаром у місті почалися вибухи та стрілянина. Мер Геннадій Труханов заявив, що ударні БПЛА є над різними районами міста, зокрема на Великому Фонтані, у Хаджибейському районі, у середмісті тощо. У соціальних мережах місцеві жителі повідомляють, що є влучання та пожежі. Пишуть, що пошкоджень зазнали учбовий заклад та житлова багатоповерхівка.

Після першої хвилі "шахедів", Одесу атакує друга хвиля безпілотників. За даними ЗМІ, в місті пролунало щонайменше 12 вибухів.

Атаки РФ по Україні

Ввечері 29 квітня росіяни масовано атакували дронами Харків. Повідомлялося про 45 постраждалих.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував, що 31 людина отримала гостру реакцію на стрес. Водночас 14 осіб отримали поранення різного ступеня важкості, 5 людей були госпіталізовані.

Під обстрілом було і Дніпро. Там зруйновано 5 приватних будинків, загинув 53-річний чоловік, а 78-річний місцевий житель отримав поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: