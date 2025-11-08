На півдні кілька населених пунктів перетворилися на "сіру зону".

Російські солдати намагаються обійти позиції Збройних сил України на Запоріжжі по дну колишнього Каховського водосховища, знищенного росіянами у 2023 році. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Він пояснив, що наразі водосховище фактично перетворилось на велику луку, що поросла буйною рослинністю.

"Противник намагається по цій буйній рослинності, по дну колишнього Каховського водосховища обійти наші позиції в населених пунктах Плавні, Приморське, зайти нам з заходу у фланг. Проте ми вираховуємо їх, знищуємо їх", - сказав Волошин.

Крім того, за його словами, бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели зачистку біля островів Великі Кучугури, що знаходяться на території колишнього Каховського водосховища. В цьому районі, пояснив Волошин, противник також намагався просочитися повз позиції ЗСУ.

"Цю зону тримають під особливим контролем", - наголосив речник.

Він також розповів, що кілька населених пунктів на сході Запорізькох області, зокрема Успенівка, Новомиколаївка не захоплені ворогом, а перебувають у так званій "сірій зоні". За словами військового, вони фактично знищені, там неможливо закріпитися, тому нашим підрозділам довелось відійти на інші позиції. Проте Сили оборони не дозволяють противнику закріпитися у зазначених селах.

"Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, зайти туди штурмовими підрозділами, але йому це не вдається, тому що ми його також знищуємо. Доволі активно за ці населені пункти б'ються наші підрозділи, окремі штурмові полки, підрозділи Штурмових військ, наші бригади, які там знаходяться, зокрема в Павлівці… Не пускаємо туди ворога", - підкреслив представник Сил оборони півдня.

Бої на Запоріжжі

Нагадаємо, днями у Силах оборони півдня заявили, що не підтверджують захоплення росіянами кількох населених пунктів у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Зокрема, йшлося за інформацію, розміщену на ресурсі DeepState. Водночас у ЗСУ визнали, що ситуація на Олександрівському й Оріхівському напрямках напружена, в районах населених пунктів Павлівка і Плавні тривають запеклі бої.

Водночас військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що противник має територіальні здобутки та просування на межі трьох областей ― Донецької, Дніпропетровської та Запорізької, найбільш складна ситуація на сході Запорізької області – там противник, на той момент, мав просування.

