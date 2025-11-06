На ділянку фронту на сході Запорізької області припадає 13% усіх штурмових дій ворога.

Якщо говорити про кризові ділянки фронту, то Покровськ та Мирноград є пріоритетними напрямками, де тривають найзапекліші бої. Однак є менш медійно підсвічена ділянка фронту, де темпи просування ворога навіть швидші. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов в інтерв’ю "Українському радіо".

Експерт зауважив, що ворог намагається формувати ударний плацдарм для атаки з півдня для подальшого наступу на Слов’янськ і Краматорськ. І саме для досягнення такої мети Путіну важливо взяти під контроль Покровськ та Мирноград.

"Звісно, ворог постійно шукає варіанти щодо атак, адже м’ясні штурми не працюють, тилові штурми з використанням великої кількості бронетехніки теж не працюють, тож ворог вдається до інших форматів ― чи то інфільтрація малих груп, чи то стискання лещат в оперативному напівоточенні навколо Покровська та Мирнограда", - зауважив він.

Також, за його словами, загострюється ситуація на Костянтинівському напрямі. В умовах дощів і туманів ворог починає проникати вглиб міста, маскуючись під цивільне населення.

"На цю ділянку припадає 13% усіх штурмових дій ворога"

Водночас експерт наголошує, що поки основна увага прикута до Покровська, Мирнограда та Куп’янська, ворог має територіальні здобутки та просування на іншій ділянці. Йдеться про межу трьох областей ― Донецької, Дніпропетровської та Запорізької.

Як зазначив Селезньов, речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин розповів йому, що найбільш складна ситуація на сході Запорізької області - ділянці фронту, яка не дуже медійно підсвічена:

"Ворог там має просування, тривають запеклі бої. На цю ділянку фронту припадає 13% усіх штурмових дій ворога. Територіальні здобутки від загальної чисельності квадратних кілометрів, які перейшли під контроль ворога за останній тиждень, це до 40%... Незважаючи на запеклі бої на території Покровська, темпи просування ворога там значно менші, ніж на сході Запорізької області".

Він зауважив, що ситуацію потрібно якнайшвидше стабілізувати, адже просування ворога створює проблеми не лише для лівого флангу наших захисників півдня Запорізької області, а й для оборонців у районі Покровська та Мирнограда, оскільки росіяни прагнуть здобути контроль і над логістичними маршрутами.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти намагаються просочуватися до Покровська та накопичувати сили. В місті розгортаються активні зустрічні вуличні бої.

Водночас колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак вважає, що Покровськ поступово втрачається. Постає питання збереження життів українських захисників та виведення їх з міста.

Офіцер 12-ї бригади "Азов" вважає, що наступною метою ворога після Покровська та Мирнограда є Костянтинівка.

Водночас Сили оборони контратакували росіян на півночі Куп'янська Харківської області, однак прогнози робити зарано, бо ситуація дуже хитка.

